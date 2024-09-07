«Никакого культурного шока в России не испытал». Финский тренер — о переезде в КХЛ

Финский бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка вспомнил свой переезд в Россию. Специалист в 2011 году возглавил хабаровскую команду. Йортикка занимал пост главного тренера «Амура» в течение двух сезонов. Под его руководством хабаровчане впервые в истории вышли в плей-офф КХЛ, это случилось в сезоне-2011/2012. После двух сезонов в «Амуре» Йортикка полгода тренировал «Адмирал».

«Никакого культурного шока в России не испытал. Я уже столько раз там побывал, что знал, чего ожидать.

Тренировать российских игроков было легко. Они привыкли к дисциплине и порядку. Если не было дисциплины и порядка, они не проходили в состав и тут же этим пользовались», — приводит слова Йортикки Iltalehti.