Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Никакого культурного шока в России не испытал». Финский тренер — о переезде в КХЛ

«Никакого культурного шока в России не испытал». Финский тренер — о переезде в КХЛ
Комментарии

Финский бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка вспомнил свой переезд в Россию. Специалист в 2011 году возглавил хабаровскую команду. Йортикка занимал пост главного тренера «Амура» в течение двух сезонов. Под его руководством хабаровчане впервые в истории вышли в плей-офф КХЛ, это случилось в сезоне-2011/2012. После двух сезонов в «Амуре» Йортикка полгода тренировал «Адмирал».

«Никакого культурного шока в России не испытал. Я уже столько раз там побывал, что знал, чего ожидать.

Тренировать российских игроков было легко. Они привыкли к дисциплине и порядку. Если не было дисциплины и порядка, они не проходили в состав и тут же этим пользовались», — приводит слова Йортикки Iltalehti.

Материалы по теме
«В Россию повсюду плюют, но обычные люди — просто нормальные люди». Откровения финна о КХЛ
«В Россию повсюду плюют, но обычные люди — просто нормальные люди». Откровения финна о КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android