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Йортикка — о КХЛ в начале 2010-х: во всех командах выступали лучшие европейские игроки

Йортикка — о КХЛ в начале 2010-х: во всех командах выступали лучшие европейские игроки
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Финский бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка поделился мнением о КХЛ в период, когда работал в лиге. Специалист переехал в Россию в 2011 году, возглавив хабаровскую команду. Он проработал в «Амуре» два сезона, после чего с июня по декабрь 2013-го тренировал «Адмирал».

«Хоккей в КХЛ того времени был действительно жёсткий. Во всех командах, с которыми мы играли, выступали лучшие европейские игроки. Матчи получились хорошими и интересными. Это была мужская лига», — приводит слова Йортикки Iltalehti.

Напомним, финский тренер помог «Амуру» впервые в истории выйти в плей-офф КХЛ. Хабаровчане смогли сделать это в сезоне-2011/2012. Кроме того, Йортикка стал первым наставником «Адмирала».

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