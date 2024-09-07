Йортикка — о КХЛ в начале 2010-х: во всех командах выступали лучшие европейские игроки

Финский бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка поделился мнением о КХЛ в период, когда работал в лиге. Специалист переехал в Россию в 2011 году, возглавив хабаровскую команду. Он проработал в «Амуре» два сезона, после чего с июня по декабрь 2013-го тренировал «Адмирал».

«Хоккей в КХЛ того времени был действительно жёсткий. Во всех командах, с которыми мы играли, выступали лучшие европейские игроки. Матчи получились хорошими и интересными. Это была мужская лига», — приводит слова Йортикки Iltalehti.

Напомним, финский тренер помог «Амуру» впервые в истории выйти в плей-офф КХЛ. Хабаровчане смогли сделать это в сезоне-2011/2012. Кроме того, Йортикка стал первым наставником «Адмирала».