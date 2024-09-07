«Арена ещё не была построена». Финский тренер рассказал, как его пригласили в «Адмирал»

Финский бывший главный тренер «Амура» и «Адмирала» Ханну Йортикка рассказал, как получил приглашение на работу в клуб из Владивостока в 2013 году. Команду тогда только создали, поэтому не всё было готово к старту сезона. Йортикка стал первым главным тренером «Адмирала» в истории.

«Звонит мой агент Майкл и говорит, что скоро появятся новая команда и новая арена. Следом мне звонят Вячеслав Фетисов и Александр Могильный — в прошлом великие игроки.

Я сказал, что агент будет вести переговоры, и если удастся достичь соглашения, подобного тому, которое было у меня в первый год в «Амуре», то оно меня устроит. А потом нам пришлось проехать ещё 1000 километров.

Арена ещё не была построена. Мы провели всю предсезонку в Европе и первые восемь матчей сезона КХЛ на выезде.

Это тоже был интересный опыт, но и о нём у меня до сих пор остались хорошие воспоминания. У меня было много времени, чтобы посмотреть мир», — приводит слова Йортикки Iltalehti.

Отметим, что финский специалист уже 1 декабря покинул владивостокскую команду.