theScore оценил селекционную работу «Вашингтона» в межсезонье

Журналист Джон Матис в статье на сайте theScore оценил селекционную работу «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем межсезонье.

«Знаете ли вы, что Крис Патрик — генеральный менеджер «Кэпиталз»? Объявление о его назначении в начале июля может оказаться самой незаметной новостью межсезонья. Ещё один вопрос: знаете ли вы, кто такой Крис Патрик? Это бывший помощник генерального менеджера, который работал в инвестиционном банке, прежде чем присоединиться к клубу в 2008 году в качестве скаута.

Новость осталась незамеченной, поскольку этим летом было трудно угнаться за «Кэпиталз». Помимо покупки CapFriendly, клуб сменил треть состава. Ушли Дарси Кемпер, Ник Дженсен, Макс Пасиоретти, Николя Обе-Кюбель

и Бек Маленстин. Пришли Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Манджапане, Мэтт Рой, Джейкоб Чикран, Брэндон Дьюхейм, Тейлор Рэддиш и Логан Томпсон.

Этот сезон, 50-й в истории франшизы, может стать монументальным: Алекс Овечкин в 42 голах от установления рекорда всех времён. Но я вижу неидеальный состав, который ближе к середине, чем к верхнему эшелону команд НХЛ», — написал Матис.