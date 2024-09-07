Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

theScore оценил селекционную работу «Вашингтона» в межсезонье

theScore оценил селекционную работу «Вашингтона» в межсезонье
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Джон Матис в статье на сайте theScore оценил селекционную работу «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем межсезонье.

«Знаете ли вы, что Крис Патрик — генеральный менеджер «Кэпиталз»? Объявление о его назначении в начале июля может оказаться самой незаметной новостью межсезонья. Ещё один вопрос: знаете ли вы, кто такой Крис Патрик? Это бывший помощник генерального менеджера, который работал в инвестиционном банке, прежде чем присоединиться к клубу в 2008 году в качестве скаута.

Новость осталась незамеченной, поскольку этим летом было трудно угнаться за «Кэпиталз». Помимо покупки CapFriendly, клуб сменил треть состава. Ушли Дарси Кемпер, Ник Дженсен, Макс Пасиоретти, Николя Обе-Кюбель
и Бек Маленстин. Пришли Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Манджапане, Мэтт Рой, Джейкоб Чикран, Брэндон Дьюхейм, Тейлор Рэддиш и Логан Томпсон.

Этот сезон, 50-й в истории франшизы, может стать монументальным: Алекс Овечкин в 42 голах от установления рекорда всех времён. Но я вижу неидеальный состав, который ближе к середине, чем к верхнему эшелону команд НХЛ», — написал Матис.

Материалы по теме
Фото
Александр Овечкин прибыл в Вашингтон и сразу отправился на тренировку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android