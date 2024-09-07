Роман Ротенберг почтил память игроков и персонала ХК «Локомотив», погибших 13 лет назад

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале почтил память игроков и персонала ХК «Локомотив», погибших 13 лет назад.

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата КХЛ. Все команды нанесут чёрные ленты на форму игроков и тренерского штаба. Также на домашних аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов, 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов, а начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде. Хоккейный клуб «Локомотив», не играющий в этот день, традиционно возложит цветы к мемориалу в Ярославле.

Крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.