Адам Лишка рассказал об инциденте с самолётом «Северстали» по пути в Москву

Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал об инциденте с самолётом клуба по пути в Москву на матч с местным «Динамо». Ранее источник сообщал, что самолёт во время полёта подал сигнал бедствия.

«Честно говоря, мы ничего не ощущали во время полёта. Когда мы приземлились, то увидели много людей, пожарных и полицейских машин, и тогда только поняли, что что-то случилось. Но в самолёте всё было нормально», — приводит слова Лишки ТАСС.

На высоте 8500 метров, когда самолёт пролетал недалеко от Владимира, в кабине пилотов сработал датчик пожара в багажном отсеке. После этого экипаж доложил диспетчерам о случившемся. Вскоре пилоты объявили сигнал бедствия и запросили пожарную бригаду в аэропорт Шереметьево. Около часа ночи борт с хоккеистами совершил благополучную посадку. После осмотра самолёта выяснилось, что сигнал был ложным.