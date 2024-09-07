«Лада» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 7 сентября, состоятся очередные матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» местная «Лада» примет санкт-петербургский СКА. Встреча начнётся в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в первом матче нового сезона «Лада» проиграла ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:3. Клуб с берегов Невы уступил в Магнитогорске местному «Металлургу» в овертайме со счётом 4:5.

«Лада» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Армейский клуб занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

Регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.