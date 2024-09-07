Владимир Крикунов: никто Знарка в КХЛ не списал

Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов оценил назначение Олега Знарка специалистом по развитию европейских хоккеистов в «Филадельфии Флайерз».

– Вызывает ли у вас чувство гордости, что российский тренер будет работать в НХЛ?

– Конечно! Чем больше наших будет в НХЛ, тем лучше.

– Вам не кажется странным, что Знарка при этом списали в КХЛ?

– Никто его не списал. Думаю, если было бы желание, то пошёл бы работать. Может, просто не захотел.

– Ждёте ли вы его скорого возвращения в Россию?

– Это индивидуальное дело. Захочет поработать в России, то поработает, — приводит слова Крикунова «Спорт день за днём».

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.