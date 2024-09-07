«Торпедо» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 7 сентября, состоятся очередные матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» местное «Торпедо» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в первом матче нового сезона «Торпедо» проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 0:3. Казанская команда в первом «зелёном дерби» сезона уступила «Салавату Юлаеву» со счётом 3:5.

«Торпедо» находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции.

Регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.