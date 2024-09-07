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Торпедо — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 7 сентября, состоятся очередные матчи регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» местное «Торпедо» примет казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом матче нового сезона «Торпедо» проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 0:3. Казанская команда в первом «зелёном дерби» сезона уступила «Салавату Юлаеву» со счётом 3:5.

«Торпедо» находится на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции.

Регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги закончится 23 марта 2025 года.

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