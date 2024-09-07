А. Коваленко: команда безработных в КХЛ — следствие феноменов «Торпедо» и «Металлурга»

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко назвал причины того, что опытные игроки в КХЛ находятся без клуба.

— В этом сезоне в КХЛ есть неформальная команда безработных ветеранов, которые много дали отечественному хоккею, но сейчас не востребованы. Как объясните эту особенность?

— На мой взгляд, тут три причины. Первая — смягчение лимита на легионеров. Вторая — феномен «Торпедо» и Игоря Ларионова, которые доказали, что можно строить команду вокруг молодых и пока не именитых игроков из системы. Может, у «Торпедо» не всё получилось в прошлом сезоне, но год назад выступление команды стало для КХЛ глотком свежего воздуха. И многие начали брать с «Торпедо» пример.

Третья причина — магнитогорский «Металлург». «Магнитка» — не середняк уровня «Торпедо», а один из самых побеждающих клубов в истории КХЛ. Но в прошедшем сезоне она пошла курсом «Торпедо» и, используя все свои возможности, включая финансовые, выиграла Кубок Гагарина.

Честно говоря, после кубкового успеха «Магнитки» и, скажем так, идейного успеха «Торпедо» стало понятно, что у ветеранов на рынке могут возникнуть проблемы, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.