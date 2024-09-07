Майоров — о Знарке в НХЛ: европейские тренеры долго там не задерживались

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал назначение Олега Знарка специалистом по развитию европейских хоккеистов в «Филадельфии Флайерз».

«Если поступило интересное предложение, почему надо отказываться? Я желаю Знарку исключительно успехов на новом поприще. Работа для него несколько необычная. Всё-таки он работающий тренер, привык каждый день находиться в процессе. Тут же будет несколько иная специфика. Поэтому и хочу, чтобы у него всё сложилось.

Реально ли возглавить клуб НХЛ? Вопрос открытый, история знает всего несколько случаев, когда европейские тренеры работали там. При этом надолго они не задерживались. Там свои особенности, неместным специалистам очень сложно вписаться», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.