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«Главное, чтобы у них с психикой было всё нормально». Щитов — о ротации голкиперов СКА

«Главное, чтобы у них с психикой было всё нормально». Щитов — о ротации голкиперов СКА
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил старт СКА в новом сезоне и прокомментировал смену армейских вратарей по ходу матчей.

«Неплохо, интересно играет СКА. Команда у них мобильная, состав у неё в полном порядке. Мне очень понравилось звено Кузнецов – Рендулич – Демидов. Много комбинируют и атакуют. Хорошая команда, я думаю, по ходу сезона она ещё сыграется. Звенья притрутся друг к другу. По ходу сезона, думаю, СКА прибавит.

Правда, пока армейцы много пропускают и чередуют вратарей. Главное, чтобы у них с психикой было всё нормально. Хорошо команда играет, Серебряков её усилит», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В первом матче нового сезона клуб с берегов Невы уступил в Магнитогорске местному «Металлургу» в овертайме со счётом 4:5.

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