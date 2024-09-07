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Болельщица «Северстали» грустила, Кудашов руководил со скамейки. Фото победы «Динамо»

Болельщица «Северстали» грустила, Кудашов руководил со скамейки. Фото победы «Динамо»
ХК «Динамо»
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6 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», завершился матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Московское «Динамо» сыграло с череповецкой «Северсталью». Со счётом 3:1 победу одержала команда из Москвы.

«Сложная игра, как и всегда в начале сезона. Хочу выделить «Северсталь». Очень организованная, системная и быстрая команда. Конечно, тут надо выделить Андрея Леонидовича Козырева. Действительно здорово сработал на предсезонке — команда у него и играющая, и быстрая, и собрана хорошо.

Но тем не менее скажу, что мы выходили сегодня побеждать. И план на игру, и задание — всё полностью выполнили. И через работу, может быть, и не через красивую игру, но добились победы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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