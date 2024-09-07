В «Филадельфии» рассказали о назначении Знарка в штат клуба

Представитель «Филадельфии Флайерз» рассказал о назначении российского специалиста Олега Знарка в штат клуба. Тренер стал консультантом по развитию европейских хоккеистов «лётчиков».

«В составе «Филадельфии» есть несколько россиян. Генменеджеру клуба Даниэлю Бриеру, президенту по хоккейным операциям Кейту Джонсу и главному тренеру Джону Торторелле нравится то, что у Знарка есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским», — приводит слова представителя «Филадельфии» ТАСС.

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.