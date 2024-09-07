Экс-защитник клубов КХЛ: у Демидова есть задатки будущей звезды

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от игры молодого форварда СКА Ивана Демидова.

«Пока что Иван играет очень здорово. Если он продолжит в том же духе и без травм, то всё будет хорошо. Кузнецов, думаю, будет много ему подсказывать. Вообще, в СКА много опытных ребят. Демидов – очень хороший игрок. Он выделяется, здорово обыгрывает и катается. У Демидова есть задатки будущей звезды», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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