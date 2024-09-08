Илья Воробьёв поздравил с юбилеем легендарного сотрудника магнитогорского «Металлурга»

Главный тренер ЦСКА, бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поздравил с юбилеем легендарного сотрудника уральского клуба тренера-оператора Алексея Мишукова, долгие годы выполняющего функции пресс-атташе команды. Сегодня Алексею Мишукову исполнилось 55 лет.

«Искренне поздравляю Алексея с днём рождения, со столь значимой датой. Мы долго работали вместе в «Металлурге», завоевали два Кубка Гагарина. Мишуков – большой профессионал, который всегда выполняет свою работу добросовестно и честно. Алексея любят и уважают в коллективе, он целиком посвятил себя хоккею. Желаю ему крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.