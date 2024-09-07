Легионер «Авангарда» рассказал, было ли политическое давление на него после переезда в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Коул Касселс рассказал, было ли политическое давление на него после переезда в КХЛ.

«Не сталкивался, я вообще не обращаю внимания на такие вещи. Я хоккеист, моя задача – быть лучшим здесь и сейчас в Омске, помогать команде побеждать. Я стараюсь, чтобы ничего не влияло на мою жизнь, кроме семьи и хоккея», – приводит слова Касселса «Советский спорт».

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».

В АХЛ сыграл 495 матчей, забросил 61 шайбу, сделал 152 передачи, набрал 296 минут штрафа при показателе полезности «-30». В OHL сыграл 291 матч, забросил 90 шайб, сделал 168 передач, набрал 332 минуты штрафа при показателе полезности «+52».