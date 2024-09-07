«НХЛ давно не видела таких игроков». Иван Демидов — о Матвее Мичкове

Нападающий СКА Иван Демидов поделился ожиданиями от дебютного сезона российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«И команда, и весь город очень ждали его приезда. Он новая надежда для «Филадельфии», НХЛ давно не видела таких игроков. Неудивительно, что его так тепло встретили и сделали всё, чтобы ему было комфортно. Он даже прислал мне несколько видео из раздевалки и со льда.

Что касается его игры, я уверен, что у него всё получится. Матвей — универсальный игрок, который всегда нацелен на ворота, но может и пасовать. К тому же он может играть в центре, такой опыт есть. Главное, ему нужны хорошие партнёры, а в «Филадельфии» с этим проблем не будет», — цитирует Демидова RG.org.