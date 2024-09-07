Журналист The Athletic оценил пробный контракт Кулёмина с «Оттавой»

Журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic оценил пробный контракт Николая Кулёмина с «Оттавой Сенаторз».

«Сможет ли он пробиться в состав «сенаторов» или нет, остаётся только гадать. Команда ожидает конкурентной борьбы за места в глубине состава, но время не на стороне Кулёмина, поскольку в прошлом сезоне в НХЛ играли всего 10 полевых хоккеистов в возрасте 38 лет и старше.

Кулёмин имеет репутацию трудолюбивого игрока, известного тем, что поддерживает себя в отличной форме. Во время своего первого пребывания в НХЛ Кулёмин был известен как старательный двусторонний хоккеист с успешной игрой в меньшинстве.

Если Кулёмину не удастся заключить контракт с «Сенаторз» этой осенью, всегда есть вероятность, что ему предложат присоединиться к команде Американской хоккейной лиги», — написано в статье.