«Ему следует вернуться в Россию, без шансов». Мирошниченко — в шутку о Мичкове

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко прокомментировал приход в НХЛ форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Я очень рад возможности играть против него в НХЛ, и я очень рад видеть его здесь. Как Мичкову справиться с дебютным сезоном? Я думаю, ему следует вернуться в Россию, без шансов (улыбается)», — приводит слова Мирошниченко Russian Machine Never Breaks.

20-летний Мирошниченко подписал трёхлетний контракт с «Вашингтоном» в 2023 году. За минувший сезон НХЛ он набрал 6 очков (2+4) в 21 игре.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером. В минувшем сезоне он набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.