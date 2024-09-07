Хайруллин: родные стены «Ледового» могут помочь СКА выиграть любимый Кубок Гагарина

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал о возвращении команды в «Ледовый дворец» из «СКА Арены».

— Команда вновь вернулась в «Ледовый» после игр на «СКА Арене». Как отреагировали? Не обидно было её покидать?

— В принципе, не обидно. Когда мы приехали в «Ледовый», нас встретили так, будто мы и не уезжали. Родные стены, всё привычно. Поэтому, дай бог, в «Ледовом» родные стены помогут и мы выиграем наш любимый Кубок Гагарина.

— Где больше нравится играть — в «Ледовом» или на «СКА Арене»?

— Ко всему привыкаешь. Вначале на «СКА Арене» было непривычно, потом уже постепенно привыкаешь и там уже хорошо. Сейчас вернулись обратно и, думаю, здесь привыкнем. Мне нравится везде играть. Самое главное, чтобы были полные трибуны. В принципе, болельщики приходили, заполняли арены. Главное, чтобы всегда так было. Мы будем стараться их радовать, — заявил Хайруллин в разговоре с корреспондентом «ВсеПроСпорт».