Рябыкин рассказал, что ему не понравилось в игре ЦСКА во время матча со «Спартаком»

Экс-тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин оценил игру ЦСКА в московском дерби со «Спартаком».

«ЦСКА при Воробьёве – достаточно быстрая команда, это очень понравилось. Единственное, что не понравилось – возврат в оборону: были некоторые хоккеисты, которые не утруждали себя этим. По сравнению с ЦСКА прошлых годов это кардинально разные команды, у них поменялось восемь-девять человек. Если вспомнить, клуб точечно усиливался на протяжении пяти-шести лет», — приводит слова Рябыкина сайт КХЛ.

Напомним, 5 сентября в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» в московском дерби принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.