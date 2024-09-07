Журналист рассказал о страхе Марека летать. Ян разбился с «Локомотивом» 13 лет назад

В 13-летнюю годовщину страшной трагедии под Ярославлем, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Локомотива», чешский журналист рассказал про общение с Яном Мареком, который боялся летать.

«Мы говорили о России. О его участии в КХЛ. И особенно о полётах. О вечном кошмаре Марека.

«Я ужасно боюсь летать. Вы, наверное, знаете, что такое российские самолёты. Мне кажется, что я всё больше терпеть не могу российские самолёты. До сих пор помню одну посадку, когда у нас был боковой ветер. Я очень вспотел! Я лучше бы три дня ехал в Москву на матч на автобусе», — говорил тогда Ян.

Ян рассказывал, как судорожно сжимал крест в руках каждый раз, когда летал. Как регулярно молился на борту.

Он с ужасом рассказывал, как самолёт его команды врезался крылом в снежную преграду во время какого-то вылета из Магнитогорска, после чего вызванный техник лишь несколько раз качнулся на повреждённой части самолёта, махнул рукой кабине с криком «хорошо», и полёт продолжился.

В одном из последних интервью журналистам он рассказал, что родственники посоветовали ему купить транквилизаторы из-за боязни летать. Но он не хотел этого делать. «Возможно, мне придётся попробовать водку», — шутил он тогда», — написал журналист CNN Prima News.

Ян Марек погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем в возрасте 31 года.