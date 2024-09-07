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А. Коваленко: департамент игроков КХЛ обречён на формальную работу по туалетной бумаге

А. Коваленко: департамент игроков КХЛ обречён на формальную работу по туалетной бумаге
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о работе департамента игроков КХЛ.

— В КХЛ профсоюза нет, но есть много нареканий в адрес департамента игроков, у которого пока не получается защитить их права.
— Департаменту это сделать не трудно, а практически невозможно. Когда офис полностью зависит от лиги и получает в ней зарплату, какой-либо полноценной защиты не получится и на конфликт никто не пойдёт.

Поэтому сейчас департамент обречён на во многом формальную работу — в частности по туалетной бумаге, по выслушиванию жалоб и так далее. Тут никого не нужно винить — в сложившихся условиях другого не дано, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

Ранее Коваленко назвал причины того, что опытные игроки в КХЛ находятся без клуба.

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