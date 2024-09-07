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The Athletic: голкипер Колосов по-прежнему не хочет ехать в «Филадельфию»

The Athletic: голкипер Колосов по-прежнему не хочет ехать в «Филадельфию»
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Белорусский вратарь Алексей Колосов не стал ближе к согласию вернуться в США для участия в тренировочном лагере «Филадельфии Флайерз», сообщает журналист The Athletic Кевин Курц.

Ситуация остаётся неясной, так как вратарь хочет, чтобы его отдали в аренду минскому «Динамо», с которым он поддерживает форму. Также сообщается, что «Филадельфия» контактировала с Колосовым и его агентом Дэном Мильштейном по видеосвязи, но неизвестно, удалось ли клубу убедить хоккеиста вернуться в США.

«Кажется очевидным, что Колосов может упустить возможность, которой больше не представится», — написал Курц.

Напомним, Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года. Сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо».

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