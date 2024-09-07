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Трёхкратный чемпион мира отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ

Трёхкратный чемпион мира отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил матчи СКА и ЦСКА с «Металлургом» (4:5 ОТ) и «Спартаком» (2:4) соответственно в новом сезоне КХЛ.

«Не считаю, что эти победы сенсационными. Для меня ни СКА, ни ЦСКА не шли фаворитами в своих матчах. Московский клуб сильно обновился, пришёл новый тренер. Нужно много времени. У «Спартака» же были точечные усиления, потрясающий тренерский штаб, который показал, что умеет работать.

Что касается «Металлурга», опять же точечные усиления, пришли и молодые ребята, и опытные. А СКА набрал игроков, кто-то из ребят правильно написал: «На бумаге всё красиво, а что будет в игре и по сезону, уже зависит от дополнительных вещей», — приводит слова Терещенко LiveResult.

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