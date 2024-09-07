Sportsnet: Кросби не торопится подписывать новый контракт с «Питтсбургом»

Журналисты канадского издания Sportsnet рассказали о текущей ситуации с новым контрактом между Сидни Кросби и «Питтсбург Пингвинз». Игрок хочет увидеть, куда движется команда. Напомним, текущий контракт хоккеиста с клубом рассчитан ещё на один сезон.

«Команда уже не та элитная, какой была в 2016 и 2017 годах, у клуба стареющий состав. «Питтсбург» же полностью доверили своему капитану возможность подписать новый контракт.

«Я думаю, что «Питтсбург» сказал: это Сидни Кросби. Он имеет право принять решение, которое считает нужным. Я думаю, они сделали ему кучу разных предложений», — заявил инсайдер Эллиотт Фридман.

Учитывая, что «пингвины» сделали Кросби несколько предложений, каждое из которых имело разные условия, Фридман полагает, что его решение отложить подписание контракта может быть связано с направлением, в котором движутся «Пингвинз», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что игрок, выступающий за «Питтсбург» с 2005 года, может заключить с клубом трёхлетнее соглашение.