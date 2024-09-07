Фото: реакция Кори Перри на рестлера, вышедшего на матч в Эдмонтоне в джерси «Флориды»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри стал почётным гостем прошедшего еженедельного шоу реслинга WWE SmackDown. Рестлер Грейсон Уоллер вышел на командный матч в джерси Мэттью Ткачука из «Флориды Пантерз», что явно не понравилось сидящему в первом ряду 39-летнему Перри.

Фото: Кадр из трансляции

Уоллер, поднявшись на ринг, несколько раз показал футболку «Флориды» местным болельщикам, а в этот момент камера зафиксировала недовольное лицо Перри, сидящего в первом ряду.

Минувший сезон Перри начал в составе «Чикаго», где в 16 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) набрал 9 (4+5) очков. В «Эдмонтоне» за 38 матчей у Перри 13 (8+5) очков. Кори является обладателем Кубка Стэнли — 2007 в составе «Анахайма».