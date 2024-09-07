«Спартак» не включил Николая Голдобина в состав на матч КХЛ с «Сочи»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин пропустит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ХК «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале. Причины отсутствия хоккеиста не называются.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

В минувшем сезоне 28-летний Голдобин стал вторым снайпером регулярного чемпионата КХЛ. В 67 матчах он набрал 78 (37+41) очков. В плей-офф у хоккеиста было 9 (3+6) очков в 11 матчах. В нынешнем сезоне Голдобин вышел на лёд в игре с ЦСКА (4:2), но результативными действиями не отметился.

Встреча между «Спартаком» и «Сочи» на стадионе «Мегаспорт» в Москве начнётся в 17:00 мск. Кроме того, сегодня в программе матчей КХЛ игры «Торпедо» и «Ак Барса», а также «Витязя» и «Амура». Все они начнутся в 17:00 мск. В эти минуты проходит матч «Лады» и СКА, счёт 0:2.