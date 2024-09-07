СКА одержал первую победу в сезоне, переиграв на выезде «Ладу»

Сегодня, 7 сентября, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду «Лада-Арены» в Тольятти встретились местная «Лада» и петербуржский СКА. Гости одержали победу в матче со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт в первом периоде: с передач Ивана Выдренкова и Марата Хайруллина отличился Михаил Воробьёв, реализовавший свою попытку при игре «четыре на четыре». В середине второго периода Арсений Грицюк удвоил преимущество своей команды. «Лада» отыграла одну шайбу в концовке матча усилиями Энтони Греко, но пропустила в пустые ворота от Хайруллина. 3:1 — победа СКА.

СКА одержал первую победу в текущем розыгрыше КХЛ: в первом матче команда Романа Ротенберга на выезде проиграла магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ). «Лада» тоже проиграла свой первый официальный матч в сезоне: тольяттинцы уступили дома «Локомотиву» (0:3).