Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на первую победу команды в сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал выездную победу над «Ладой» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Проявили характер, много сил потратили в предыдущей игре. Пришлось немного перезагрузить команду. Нам нужно много работать. Понимали, что соперник выйдет заряженным, нам будет непросто. Наша команда вышла и, несмотря ни на что, вырвала победу. Чувствуем поддержку болельщиков. Удачи «Ладе» в следующих играх. Тольятти — город с великими хоккейными традициями», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче СКА сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом». В первом матче клуб из Санкт-Петербурга уступил на выезде магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ).