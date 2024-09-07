Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на первую победу команды в сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на первую победу команды в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал выездную победу над «Ладой» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Выдренков, Хайруллин) – 06:20 (4x4)     0:2 Грицюк (Бардаков) – 28:21 (5x5)     1:2 Греко (Сафин, Сёмин) – 58:29 (5x4)     1:3 Хайруллин (Зыков) – 59:16 (en)    

«Проявили характер, много сил потратили в предыдущей игре. Пришлось немного перезагрузить команду. Нам нужно много работать. Понимали, что соперник выйдет заряженным, нам будет непросто. Наша команда вышла и, несмотря ни на что, вырвала победу. Чувствуем поддержку болельщиков. Удачи «Ладе» в следующих играх. Тольятти — город с великими хоккейными традициями», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче СКА сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом». В первом матче клуб из Санкт-Петербурга уступил на выезде магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ).

Материалы по теме
СКА одержал первую победу в сезоне, переиграв на выезде «Ладу»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android