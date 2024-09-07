«Все мысли уходят туда». Браташ эмоционально высказался о годовщине гибели «Локомотива»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после поражения от СКА (1:3) в матче КХЛ высказался о годовщине со дня гибели ХК «Локомотив». Сегодня, 7 сентября, исполнилось 13 лет со дня этой трагедии.

«В этот день всегда тяжело работать. Все мысли уходят в день трагедии. Как будто вчера было, когда мы выходили на игру в «Сокольниках» и на приветствии нам сообщили это страшное известие. Тогда не мог даже об игре думать, только об этом событии. Прошло 13 лет, но для меня это свежо. Каждый год в этот день у меня все мысли о тех людях, многих из которых я лично знал. Эти мысли меня не оставляют. Вчера мы всей командой посетили могилу Марата Калимулина. В этот день сложно не вспоминать и сосредотачиваться на чём-то другом. Тем не менее это наша работа», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.