Главный тренер «Лады» — о матче со СКА: сегодня было не стыдно за команду

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение команды от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сегодня я могу похвалить своих ребят. Сегодня было не стыдно за команду. Создали намного больше моментов у чужих ворот, чем в прошлой игре, но опять подвела реализация», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Лада» проиграла второй матч в начале сезона КХЛ. В первой встрече тольяттинцы всухую уступили дома «Локомотиву» (0:3), 10 сентября «Лада» продолжит домашнюю серию игрой с московским «Динамо».

В минувшем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ спустя шесть лет отсутствия. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда проиграла в пяти матчах омскому «Авангарду».