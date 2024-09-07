Главный тренер «Лады» — о матче со СКА: сегодня было не стыдно за команду
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение команды от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Выдренков, Хайруллин) – 06:20 (4x4) 0:2 Грицюк (Бардаков) – 28:21 (5x5) 1:2 Греко (Сафин, Сёмин) – 58:29 (5x4) 1:3 Хайруллин (Зыков) – 59:16 (en)
«Сегодня я могу похвалить своих ребят. Сегодня было не стыдно за команду. Создали намного больше моментов у чужих ворот, чем в прошлой игре, но опять подвела реализация», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
«Лада» проиграла второй матч в начале сезона КХЛ. В первой встрече тольяттинцы всухую уступили дома «Локомотиву» (0:3), 10 сентября «Лада» продолжит домашнюю серию игрой с московским «Динамо».
В минувшем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ спустя шесть лет отсутствия. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда проиграла в пяти матчах омскому «Авангарду».
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