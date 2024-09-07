Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Лады» — о матче со СКА: сегодня было не стыдно за команду

Главный тренер «Лады» — о матче со СКА: сегодня было не стыдно за команду
Комментарии

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал поражение команды от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Выдренков, Хайруллин) – 06:20 (4x4)     0:2 Грицюк (Бардаков) – 28:21 (5x5)     1:2 Греко (Сафин, Сёмин) – 58:29 (5x4)     1:3 Хайруллин (Зыков) – 59:16 (en)    

«Сегодня я могу похвалить своих ребят. Сегодня было не стыдно за команду. Создали намного больше моментов у чужих ворот, чем в прошлой игре, но опять подвела реализация», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Лада» проиграла второй матч в начале сезона КХЛ. В первой встрече тольяттинцы всухую уступили дома «Локомотиву» (0:3), 10 сентября «Лада» продолжит домашнюю серию игрой с московским «Динамо».

В минувшем сезоне «Лада» вернулась в КХЛ спустя шесть лет отсутствия. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда проиграла в пяти матчах омскому «Авангарду».

Материалы по теме
«Все мысли уходят туда». Браташ эмоционально высказался о годовщине гибели «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android