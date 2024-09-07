«Не имею права ни на что». Жена обладателя Кубка Гагарина Вовченко — о муже и его изменах

Яна Вовченко, супруга нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, рассказала подробности личной жизни действующего обладателя Кубка Гагарина.

«Если вы считаете, что людям нужно доверять, как доверяла я, хоть я и не считаю себя легковерным человеком, то можете послушать мой опыт и поучиться на моих ошибках. Если вы считаете, что можете доверять своими законному мужу, с которым у вас большая и сильная любовь, то это не так. Человек, с которым я прожила четыре года в отношениях и два года в браке, решил, что всё наше совместно нажитое имущество, а это несколько десятков миллионов рублей, принадлежит только ему. Наши две собаки тоже принадлежат только ему. Я не имею права ни на что, всё принадлежит только ему. Несмотря на то что всё это время мы работали и зарабатывали деньги вместе…

Мужчины будут изменять. Проводить первую брачную ночь с проституткой с вашим именем. Зажиматься по кальянным в туалетах. Переписываться с вашими клиентками. Дружить за вашей спиной с вашими лучшими подругами. Ходить в (использовано слово, описывающее место, где оказывают услуги по мужскому массажу. — Прим. «Чемпионата»), употреблять, пить, игнорировать… Если по моей жизни написать мемуары или снять фильм, это был бы захватывающий сериал с кучей поворотов, кучей разочарований. В старости, если мне заняться будет нечем, обязательно напишу о своей интереснейшей жизни, с которой я справляюсь», — сказала Вовченко в своих соцсетях.