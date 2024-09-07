Экс-нападающий команд НХЛ Де Лео подписал контракт с «Барысом»

Американский нападающий Чейз Де Лео стал игроком «Барыса». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба в своих соцсетях. С 28-летним хоккеистом подписано соглашение сроком на один год.

Де Лео был выбран под общим 99-м номером в четвёртом раунде драфта НХЛ 2014 года «Виннипегом». Всего в НХЛ хоккеист провёл семь матчей за пять лет, не отметившись результативными действиями. В лиге Чейз, помимо «Джетс», выступал за «Анахайм» и «Нью-Джерси».

Последние два сезона Де Лео отыграл в команде АХЛ «Сан-Диего Галлз», являющейся фарм-клубом «Анахайма». В прошлой кампании у нападающего в 52 матчах набралось 48 (15+33) очков. Перед стартом сезона-2023/2024 Де Лео получил травму, из-за которой не играл до ноября 2023 года. В этом же месяце «Анахайм» выставил его на драфт отказов, а после отсутствия предложений вновь отправил в АХЛ.