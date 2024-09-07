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Американский легионер «Авангарда» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Американский легионер «Авангарда» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
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Нападающий «Авангарда» Коул Касселс считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Думаю, Овечкин побьёт рекорд Гретцки. У Александра очень хорошие шансы сделать это. Будет классно увидеть, как этот рекорд падёт на наших глазах, не знаю, сможет ли кто-то ещё так плотно к этому приблизиться при нашей жизни.

Я познакомился с Овечкиным, когда мне было 10 лет, мой отец тогда играл с ним в «Вашингтоне», это было потрясающе. Я был очень рад. Если и есть человек, которому суждено побить этот рекорд, я рад, что это будет Алекс», — приводит слова Касселса «Советский спорт».

Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.

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