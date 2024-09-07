Форвард СКА Евгений Кузнецов не нанёс ни одного броска по воротам в матче КХЛ с «Ладой»
Поделиться
Нападающий Евгений Кузнецов не смог нанести ни одного броска по воротам по ходу матча с «Ладой» (3:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Выдренков, Хайруллин) – 06:20 (4x4) 0:2 Грицюк (Бардаков) – 28:21 (5x5) 1:2 Греко (Сафин, Сёмин) – 58:29 (5x4) 1:3 Хайруллин (Зыков) – 59:16 (en)
32-летний хоккеист провёл на льду 15 минут и 10 секунд, не отметившись результативными действиями. На его счету одно удаление, 5 выигранных вбрасываний из 11 (45,5%). Кроме того, Кузнецов не сделал ни одного перехвата и не выполнил ни одного силового приёма.
Для Кузнецова этот матч стал вторым официальным после возвращения в Россию. В первой игре сезона СКА на выезде проиграл магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ). Кузнецов в том матче отметился заброшенной шайбой.
В следующем туре СКА вновь сыграет на выезде, но теперь в Ярославле. Игра с «Локомотивом» состоится 9 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2024
-
19:37
-
19:33
-
19:24
-
18:55
-
18:27
-
18:08
-
17:56
-
17:33
-
17:23
-
17:20
-
17:11
-
16:47
-
16:27
-
16:17
-
15:35
-
15:11
-
14:50
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:15
-
12:47
-
12:33
-
12:15
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:13
-
10:56
-
10:40
-
10:35
-
10:16
-
10:00