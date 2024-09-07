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Форвард СКА Евгений Кузнецов не нанёс ни одного броска по воротам в матче КХЛ с «Ладой»

Форвард СКА Евгений Кузнецов не нанёс ни одного броска по воротам в матче КХЛ с «Ладой»
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Нападающий Евгений Кузнецов не смог нанести ни одного броска по воротам по ходу матча с «Ладой» (3:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Выдренков, Хайруллин) – 06:20 (4x4)     0:2 Грицюк (Бардаков) – 28:21 (5x5)     1:2 Греко (Сафин, Сёмин) – 58:29 (5x4)     1:3 Хайруллин (Зыков) – 59:16 (en)    

32-летний хоккеист провёл на льду 15 минут и 10 секунд, не отметившись результативными действиями. На его счету одно удаление, 5 выигранных вбрасываний из 11 (45,5%). Кроме того, Кузнецов не сделал ни одного перехвата и не выполнил ни одного силового приёма.

Для Кузнецова этот матч стал вторым официальным после возвращения в Россию. В первой игре сезона СКА на выезде проиграл магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ). Кузнецов в том матче отметился заброшенной шайбой.

В следующем туре СКА вновь сыграет на выезде, но теперь в Ярославле. Игра с «Локомотивом» состоится 9 сентября.

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