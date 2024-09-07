«Спартак» проиграл «Сочи» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 7 сентября, на льду «Мегаспорта» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Спартак» встретился с «Сочи». Основное время матча не выявило победителя (1:1), как и овертайм, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сочи».

Первая шайба в матче была заброшена на 33-й минуте. Её автором с передачи Алексея Василькова стал Кирилл Рассказов. «Спартак» сумел сравнять счёт за 24 секунды до конца основного времени матча. При игре «шесть на пять» шайбой отметился Иван Морозов. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались сочинцы.

В первом матче сезона «Спартак» обыграл ЦСКА (4:2). Теперь команду ожидает домашняя игра с минским «Динамо», которая состоится 9 сентября. Отметим, что в составе «Спартака» на матч с «Сочи» не оказалось второго снайпера минувшего сезона КХЛ Николая Голдобина, о причинах пропуска матча форвардом не сообщалось.

Для «Сочи» этот матч стал первым официальным в нынешней кампании. Впереди у сочинцев выездная игра с «Витязем» 9 сентября.