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Витязь — Амур результат матча 7 сентября 2024, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Витязь» обыграл «Амур» в матче КХЛ, забросив шайбу на последней секунде матча
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Сегодня, 7 сентября, на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились «Витязь» и «Амур» из Хабаровска. Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева площадки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Барак (Бучельников) – 29:39 (5x4)     2:0 Морозов – 59:59 (en)    

Победная шайба в матче была заброшена в большинстве: её автором стал американский легионер «Витязя» Дерек Барак с передачи Дмитрия Бучельникова. На последней секунде матча шайбу в пустые ворота забросил Егор Морозов, удвоивший преимущество «Витязя».

«Витязь» одержал свою первую победу в сезоне. В стартовой игре кампании подмосковная команда проиграла в домашнем матче «Адмиралу» со счётом 2:3. 9 сентября «Витязь» ждёт домашний матч с «Сочи».

«Амур» проиграл второй матч подряд. Хабаровчане в прошлой встрече уступили на выезде минскому «Динамо» со счётом 0:3.

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