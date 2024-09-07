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«Витязь» обыграл «Амур» в матче КХЛ, забросив шайбу на последней секунде матча

Сегодня, 7 сентября, на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились «Витязь» и «Амур» из Хабаровска. Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева площадки.

Победная шайба в матче была заброшена в большинстве: её автором стал американский легионер «Витязя» Дерек Барак с передачи Дмитрия Бучельникова. На последней секунде матча шайбу в пустые ворота забросил Егор Морозов, удвоивший преимущество «Витязя».

«Витязь» одержал свою первую победу в сезоне. В стартовой игре кампании подмосковная команда проиграла в домашнем матче «Адмиралу» со счётом 2:3. 9 сентября «Витязь» ждёт домашний матч с «Сочи».

«Амур» проиграл второй матч подряд. Хабаровчане в прошлой встрече уступили на выезде минскому «Динамо» со счётом 0:3.