«Витязь» обыграл «Амур» в матче КХЛ, забросив шайбу на последней секунде матча

Сегодня, 7 сентября, на льду «Арены-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились «Витязь» и «Амур» из Хабаровска. Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева площадки.
Победная шайба в матче была заброшена в большинстве: её автором стал американский легионер «Витязя» Дерек Барак с передачи Дмитрия Бучельникова. На последней секунде матча шайбу в пустые ворота забросил Егор Морозов, удвоивший преимущество «Витязя».
«Витязь» одержал свою первую победу в сезоне. В стартовой игре кампании подмосковная команда проиграла в домашнем матче «Адмиралу» со счётом 2:3. 9 сентября «Витязь» ждёт домашний матч с «Сочи».
«Амур» проиграл второй матч подряд. Хабаровчане в прошлой встрече уступили на выезде минскому «Динамо» со счётом 0:3.
- 7 сентября 2024
-
19:37
-
19:33
-
19:24
-
18:55
-
18:27
-
18:08
-
17:56
-
17:33
-
17:23
-
17:20
-
17:11
-
16:47
-
16:27
-
16:17
-
15:35
-
15:11
-
14:50
-
14:35
-
14:17
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:15
-
12:47
-
12:33
-
12:15
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
11:13
-
10:56
-
10:40
-
10:35
-
10:16
-
10:00