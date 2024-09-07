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Торпедо — Ак Барс результат матча 7 сентября 2024, счет 2:3 Б, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» отыгрался с 0:2, а затем победил «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ
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Сегодня, 7 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Основное время матча на нижегородской арене «Нагорный» завершилось со счётом 2:2, а в буллитах точнее оказались хоккеисты казанской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Атанасов (Летунов) – 11:06 (5x5)     2:0 Свечников (Гончарук) – 20:15 (5x5)     2:1 Галимов (Терехов) – 39:27 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Барабанов) – 42:30 (5x5)     2:3 Сафонов – 65:00    

Счёт в матче был открыт в первом периоде: хозяев вперёд вывел Василий Атанасов с передачи Максима Летунова. В начале второго периода «Торпедо» удвоило преимущество: отличился Евгений Свечников с передачи Сергея Гончарука. «Ак Барс» ответил точным броском Артёма Галимова с передачи Семёна Терехова в концовке второй двадцатиминутки и шайбой Дмитрия Яшкина с передач Ника Петана и Александра Барабанова в начале третьего периода.

Основное время матча и овертайм победителя не выявили, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса».

«Ак Барс» в первом матче сезона на выезде проиграл «Салавату Юлаеву» (3:5). Впереди казанцев ждёт игра с «Авангардом» в Омске 9 сентября.

«Торпедо» начало сезон с поражения от «Северстали» (0:3), а теперь сыграет с «Автомобилистом» дома 9 сентября.

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