«Ак Барс» отыгрался с 0:2, а затем победил «Торпедо» в серии буллитов в матче КХЛ

Сегодня, 7 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встретились «Торпедо» и казанский «Ак Барс». Основное время матча на нижегородской арене «Нагорный» завершилось со счётом 2:2, а в буллитах точнее оказались хоккеисты казанской команды.

Счёт в матче был открыт в первом периоде: хозяев вперёд вывел Василий Атанасов с передачи Максима Летунова. В начале второго периода «Торпедо» удвоило преимущество: отличился Евгений Свечников с передачи Сергея Гончарука. «Ак Барс» ответил точным броском Артёма Галимова с передачи Семёна Терехова в концовке второй двадцатиминутки и шайбой Дмитрия Яшкина с передач Ника Петана и Александра Барабанова в начале третьего периода.

Основное время матча и овертайм победителя не выявили, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Ак Барса».

«Ак Барс» в первом матче сезона на выезде проиграл «Салавату Юлаеву» (3:5). Впереди казанцев ждёт игра с «Авангардом» в Омске 9 сентября.

«Торпедо» начало сезон с поражения от «Северстали» (0:3), а теперь сыграет с «Автомобилистом» дома 9 сентября.