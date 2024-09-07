Мартемьянов рассказал, как отреагировал на поздравление «Витязя» с пополнением в семье

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (0:2) отреагировал на эпизод, произошедший во время первого периода, когда на арене в Балашихе объявили, что специалист в ближайшее время станет дедушкой, а на кубе показали его дочь.

«Жена позвонила и намекнула, что будет сюрприз. Я подумал, что они просто приедут. Не знал, что так должно быть, когда объявили», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Победная шайба в матче была заброшена в большинстве: её автором стал американский легионер «Витязя» Дерек Барак с передачи Дмитрия Бучельникова. На последней секунде матча шайбу в пустые ворота забросил Егор Морозов, удвоивший преимущество «Витязя».