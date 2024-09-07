Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мартемьянов рассказал, как отреагировал на поздравление «Витязя» с пополнением в семье

Мартемьянов рассказал, как отреагировал на поздравление «Витязя» с пополнением в семье
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (0:2) отреагировал на эпизод, произошедший во время первого периода, когда на арене в Балашихе объявили, что специалист в ближайшее время станет дедушкой, а на кубе показали его дочь.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Барак (Бучельников) – 29:39 (5x4)     2:0 Морозов – 59:59 (en)    

«Жена позвонила и намекнула, что будет сюрприз. Я подумал, что они просто приедут. Не знал, что так должно быть, когда объявили», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Победная шайба в матче была заброшена в большинстве: её автором стал американский легионер «Витязя» Дерек Барак с передачи Дмитрия Бучельникова. На последней секунде матча шайбу в пустые ворота забросил Егор Морозов, удвоивший преимущество «Витязя».

Материалы по теме
«Витязь» обыграл «Амур» в матче КХЛ, забросив шайбу на последней секунде матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android