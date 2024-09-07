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Главный тренер «Амура» прокомментировал двухчасовую безголевую серию своей команды

Главный тренер «Амура» прокомментировал двухчасовую безголевую серию своей команды
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о безголевой серии команды после поражения от «Витязя» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Барак (Бучельников) – 29:39 (5x4)     2:0 Морозов – 59:59 (en)    

«Что касается игры, то хотел бы её сравнить с предыдущим матчем. Сегодня играли более организованно, нет никаких претензий по самоотдаче. Единственное, конечно, хотелось бы забивать голы. Создали кучу моментов, но не можем попасть по воротам из таких ситуаций, что просто диву даёшься. На тренировках получается, а тут нет. Терпеливо работаем, будем двигаться дальше, нам ничего не остаётся другого. Думаю, что мы на правильном пути и победы к нам придут.

Скажу, что в начале матча и «Витязь» тоже не феерил. Мы спокойно играли, ждали, что и как будет. Естественно, пропущенная шайба заставила нас отыгрываться. Есть такой момент, что когда мы можем запереть соперника в зоне, то не всегда это делаем, а вот на фоне усталости, когда уже надо, тогда и начинаем это делать. Не знаю. В принципе у меня нет претензий, но вот настойчивости в завершении нам не хватило. И хочу отметить голкипера соперника, который очень прилично отыграл», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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