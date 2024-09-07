Мартемьянов назвал причины, по которым Хохлачёв и Шевченко выпали из состава «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов объяснил отсутствие Александра Хохлачёва и Дмитрия Шевченко в составе на матч с «Витязем» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Отсутствие Хохлачёва и Шевченко – это не санкции за матч в Минске. Это ротация. Но Сашка Хохлачёв не сыграл по причине небольшой операции. Когда мы прилетели сюда и легли спать в пять утра, я сразу отправил его на операцию. Он сделал, но играть с листа – не надо.

По поводу Димы Шевченко – пока у нас все в строю, пробуем делать небольшую ротацию. Он играет в связке с Гальченюком и Дюрандо, сегодня решили попробовать там Гиздатуллина, и, в принципе, он неплохо сыграл», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.