Мартемьянов назвал причины, по которым Хохлачёв и Шевченко выпали из состава «Амура»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов объяснил отсутствие Александра Хохлачёва и Дмитрия Шевченко в составе на матч с «Витязем» (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Барак (Бучельников) – 29:39 (5x4) 2:0 Морозов – 59:59 (en)
«Отсутствие Хохлачёва и Шевченко – это не санкции за матч в Минске. Это ротация. Но Сашка Хохлачёв не сыграл по причине небольшой операции. Когда мы прилетели сюда и легли спать в пять утра, я сразу отправил его на операцию. Он сделал, но играть с листа – не надо.
По поводу Димы Шевченко – пока у нас все в строю, пробуем делать небольшую ротацию. Он играет в связке с Гальченюком и Дюрандо, сегодня решили попробовать там Гиздатуллина, и, в принципе, он неплохо сыграл», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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