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Главный тренер «Витязя» прокомментировал первую победу в карьере на уровне КХЛ

Главный тренер «Витязя» прокомментировал первую победу в карьере на уровне КХЛ
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:0), которая стала для него первой в таком статусе в лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Барак (Бучельников) – 29:39 (5x4)     2:0 Морозов – 59:59 (en)    

«Наверное, я должен сегодня поздравить и команду, и болельщиков, и весь персонал с первой победой в сезоне. Хорошо, что сегодня выиграли. Ребята немного раскрепостятся. Эта победа придаст им уверенности. Дальше не будет легче. Но когда уже что-то есть в багажнике, естественно, что легко живётся.

Была тяжёлая игра с хорошо организованным соперником. Было сложно преодолевать его оборону, которую они хорошо строили. Вратари сыграли отлично, держав в игре обе команды. Хорошо, что сработало большинство. Пусть это и не была наигранная комбинация, но тем не менее это можно отметить. Ребята ищут, и потихоньку всё должно наладиться.

Соглашусь, что такую победу можно назвать ролевой моделью для нашей команды. Единственное – нужно убрать шероховатости, которые мы до сих пор допускаем: это и удаления в чужой зоне, и кое-какие помарки», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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