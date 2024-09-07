В «Витязе» рассказали, чего ждут от форварда, от которого летом отказался «Локомотив»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о новичках команды.

«У Баптиста и Готье идёт процесс адаптации. Они должны привыкнуть к лиге. Всё-таки предсезонные матчи и непосредственно чемпионата – это немного разные вещи. Думаю, что в ближайших играх они себя проявят, потому что предпосылки к этому есть. Это видно на тренировках. Мы верим в них, надеемся и доверяем. Но доверие и вера должна подкрепляться результатом.

Вопрос по приобретению Ивана Чеховича лучше адресовать генеральному менеджеру. Я вам расскажу чисто с игровой точки зрения. На трансферном рынке мы пытаемся укрепить некоторые позиции в атаке, с акцентом на завершение, чего нам не хватает. Выпал такой удачный вариант – и по нашим возможностям, и парень хочет перезагрузиться. Мы дадим ему такой шанс. Думаю, что он нас усилит, потому что у нас есть одна позиция, которая требовалась в усилении

Не могу сейчас сказать, когда Чехович дебютирует. Рассчитываем на него в ближайших играх. Но сейчас надо понять, что мы имеем после этой игры, потому что есть кое-какие повреждения. Доктор нам доложит, и завтра примем решение», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.