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«Перестал выдавать что имел». Главный тренер «Витязя» анонсировал отказ от нападающего

«Перестал выдавать что имел». Главный тренер «Витязя» анонсировал отказ от нападающего
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о нападающем команды Владиславе Каре.

— Можно ли сказать, что Иван Чехович занимает место Владислава Кары, от услуг которого, по слухам, вы намерены отказаться в самое ближайшее время?
— Истории Чеховича и Кары между собой не пересекаются. Это никак не связано. Мы бы всё равно взяли ещё одного нападающего.

По Владу у нас такое мнение, что ему нужно просто перезагрузиться. Парень немного подзакис или находится здесь в комфортных условиях. Он перестал выдавать то, что имел, и перестал прогрессировать. Очень большие у него проблемы с физическим состоянием. И это началось, видимо, ещё после сезона, а не после предсезонки. Поэтому мы приняли такое решение, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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