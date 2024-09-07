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Дмитрий Яшкин назвал задачу «Ак Барса» на нынешний сезон

Дмитрий Яшкин назвал задачу «Ак Барса» на нынешний сезон
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после победы над «Торпедо» (3:2 Б) заявил, что команда ежесезонно настраивается лишь на победу в Кубке Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Атанасов (Летунов) – 11:06 (5x5)     2:0 Свечников (Гончарук) – 20:15 (5x5)     2:1 Галимов (Терехов) – 39:27 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Барабанов) – 42:30 (5x5)     2:3 Сафонов – 65:00    

– Классная игра в исполнении обеих команд, интересная, для болельщиков уж точно. Главное, что мы победили. Первая победа в сезоне – это очень важный момент.

– Расскажите подробнее о своём голе.
– Я только вышел на лёд в той смене, ребята провели хорошую работу, создали этот момент. Мне оставалось лишь найти шайбу, добить в створ.

– Как вы нашли её?
– Говорят, что тот, кто находится у ворот, тот приходит к голам. Я много времени провёл у ворот, не имея хороших моментов. Искал позицию под пас от партнёров или отскок – так и получилось.

– За предсезонку состав «Ак Барса» изменился, команда стала сильнее?
– У «Ак Барса» всегда только одна задача на сезон – Кубок. Да, команда сильно поменялась, мы провели отличную работу летом и хорошо подготовились к чемпионату. Одна победа есть, будем идти дальше, — приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

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