Дмитрий Яшкин назвал задачу «Ак Барса» на нынешний сезон

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после победы над «Торпедо» (3:2 Б) заявил, что команда ежесезонно настраивается лишь на победу в Кубке Гагарина.

– Классная игра в исполнении обеих команд, интересная, для болельщиков уж точно. Главное, что мы победили. Первая победа в сезоне – это очень важный момент.

– Расскажите подробнее о своём голе.

– Я только вышел на лёд в той смене, ребята провели хорошую работу, создали этот момент. Мне оставалось лишь найти шайбу, добить в створ.

– Как вы нашли её?

– Говорят, что тот, кто находится у ворот, тот приходит к голам. Я много времени провёл у ворот, не имея хороших моментов. Искал позицию под пас от партнёров или отскок – так и получилось.

– За предсезонку состав «Ак Барса» изменился, команда стала сильнее?

– У «Ак Барса» всегда только одна задача на сезон – Кубок. Да, команда сильно поменялась, мы провели отличную работу летом и хорошо подготовились к чемпионату. Одна победа есть, будем идти дальше, — приводит слова Яшкина пресс-служба «Ак Барса».