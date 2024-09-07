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«Не самая сильная и достаточно медленная». Ларионов оценил оборону «Ак Барса»

«Не самая сильная и достаточно медленная». Ларионов оценил оборону «Ак Барса»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о матче с «Ак Барсом» (2:3 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Атанасов (Летунов) – 11:06 (5x5)     2:0 Свечников (Гончарук) – 20:15 (5x5)     2:1 Галимов (Терехов) – 39:27 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Барабанов) – 42:30 (5x5)     2:3 Сафонов – 65:00    

«Провели выдающийся первый период, от которого получили удовольствие. «Ак Барс» нашёл в себе силы вернуться в игру, а дальше была игра шансов и послематчевые броски. Дали сопернику глоток воздуха с восьмой минуты второго периода, стали переигрывать смены и передерживать шайбу. Появилась усталость, и от этого выключилась голова. Не хватило свежести в решениях. После второго периода не все ребята сумели прийти в себя.

О физической усталости в начале сезона неуместно говорить, совершали ментальные ошибки. Перестановки по ходу игры были направлены на то, чтобы добавить на флангах быстроты и снять часть нагрузки с центральных нападающих при игре в обороне. Оборона «Ак Барса» не самая сильная и достаточно медленная. У Егора Виноградова было небольшое повреждение после матча с «Северсталью», но потом он сказал, что вроде готов. Но в этом возрасте мы хотим, чтобы ребята были стабильными. Игрой Владислава Фирстова мы сегодня довольны. Он принесёт свою пользу команде, в этом я не сомневаюсь», — сказал Ларионов на пресс-конференции после матча.

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