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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал волевую победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал волевую победу в матче с «Торпедо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Торпедо» (3:2 Б) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Атанасов (Летунов) – 11:06 (5x5)     2:0 Свечников (Гончарук) – 20:15 (5x5)     2:1 Галимов (Терехов) – 39:27 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Барабанов) – 42:30 (5x5)     2:3 Сафонов – 65:00    

«Хороший, интересный матч, было много борьбы и эмоций с обеих сторон, множество атакующих действий. Вторую игру подряд мы даём фору сопернику в две шайбы, приходится отыгрываться. Но для нас это важный и хороший показатель, что команда реагирует так на счёт 0:2. Есть моменты, над которыми нужно ещё поработать, хотелось бы, чтобы таких активных отрезков, как в концовке матча, было больше.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые и в Уфе отлично поддерживали команду, и в Нижнем Новгороде. Спасибо им за такую эмоциональную поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

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