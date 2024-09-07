Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокомментировал волевую победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Торпедо» (3:2 Б) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Хороший, интересный матч, было много борьбы и эмоций с обеих сторон, множество атакующих действий. Вторую игру подряд мы даём фору сопернику в две шайбы, приходится отыгрываться. Но для нас это важный и хороший показатель, что команда реагирует так на счёт 0:2. Есть моменты, над которыми нужно ещё поработать, хотелось бы, чтобы таких активных отрезков, как в концовке матча, было больше.
Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые и в Уфе отлично поддерживали команду, и в Нижнем Новгороде. Спасибо им за такую эмоциональную поддержку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
- 7 сентября 2024
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