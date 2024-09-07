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Канадский легионер «Ак Барса» назвал особенности хоккея в КХЛ

Канадский легионер «Ак Барса» назвал особенности хоккея в КХЛ
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан после победы над «Торпедо» (3:2 Б) высказался об уровне хоккея в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Атанасов (Летунов) – 11:06 (5x5)     2:0 Свечников (Гончарук) – 20:15 (5x5)     2:1 Галимов (Терехов) – 39:27 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Барабанов) – 42:30 (5x5)     2:3 Сафонов – 65:00    

– Хороший был матч, довольно интенсивный. Стадион здесь тяжёлый – местные болельщики очень громкие. Мы не сразу вкатились в игру, надо поработать над началом матчей, но со второго периода всё было очень хорошо.

– «Торпедо» справедливо вело 2:0, но за счёт чего вам удалось сравнять счёт и выиграть?
– Мы начали больше общаться и передачи стали делать точнее и резче, в первом периоде с этим было тяжело. Когда стали играть внимательнее, игра улучшилась.

– У вас снова набранное очко. Уже успели понять уровень лиги?
– Пока прошло всего два матча, но они оба были довольно сложными для нас. Игры очень быстрые, интенсивные, по ощущениям, хоккей довольно скоростной. Пока мне всё очень нравится, — приводит слова Петана пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

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